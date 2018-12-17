На улицы Петербурга выйдет #ВолшебныйТрамвай Стилизованный под ретро-вагоны

На улицы Петербурга 18 декабря выйдет празднично украшенный #ВолшебныйТрамвай. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе СПб ГУП «Горэлектротранс».

При торжественном отправлении в первый рейс из Музея городского электрического транспорта работник Трамвайного парка №5 Ирина Земцева прочтёт свое стихотворение, посвященное новогоднему трамваю. В 16:15 по московскому времени из музея #ВолшебныйТрамвай проедет по Среднему проспекту, затем по 1-й и Кадетской линии, далее через Тучков мост, проспекты Добролюбова и Кронверкский, по Куйбышева, Каменноостровскому проспекту и Троицкому мосту к Миллионной улице, оттуда по набережной Лебяжьей канавки, по Садовой и до площади Репина.

После завершения светового дня трамвай продемонстрирует праздничную иллюминацию на бортах трех вагонов, для украшения которых использовались сотни лампочек. Это современные вагоны, стилизованные под «ретро». Прототип этого трамвая — «Стиляга» ЛМ-57 – является экспонатом музея, из которого будет выезжать #ВолшебныйТрамвай. Он тоже будет празднично оформлен и представлен на веере перед музейным депо.

Отметим, благотворительный «Рождественский караван» из красных грузовичков Coca-Cola опять проедет по Петербургу и устроит в городе праздник для подростков. Подростки из социально уязвимых групп населения смогут стать соорганизаторами мероприятий. Начиная с 12 декабря грузовички проедут по Петербургу, Москве, Подмосковью, Калязину, Нижнему Новгороду, Самаре, Казани, Ростову-на-Дону, Екатеринбургу, Новосибирску, Красноярску и Владивостоку. Всего в праздниках поучаствуют более 3 тыс. подростков.