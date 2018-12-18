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18.12.18 / 12:43 Банки / Новости / Россия и мир

Госдума разрешила усилить контроль за операциями по картам иностранных банков

Поправки вносятся в закон о противодействии отмыванию доходов

Госдума РФ приняла в третьем, окончательном чтении поправки, согласно которым банки будут обязаны докладывать в Росфинмониторинг о снятии наличных с платежных карт иностранных кредитных организаций. Это произошло во вторник.

Конкретный список государств, операции по картам банков которых будут отслеживаться, определит Росфинмониторинг после вступления документа в силу. Отмечается, что новое требование не распространяется на российских «дочек» иностранных банков.

По словам первого зампреда комитета по финансовому рынку Игоря Дивинского, в перечень, вероятнее всего, попадут страны, где наиболее активны террористические организации, например, Ирак и Афганистан. Добавим, поправки вносятся в закон о противодействии отмыванию доходов, полученных незаконно, и финансирования терроризма.

Напомним, согласно действующему законодательству, банки обязаны информировать Росфинмониторинг об операциях на сумму свыше 600 тыс. рублей. Кроме того, они должны отчитываться о сделках с недвижимостью стоимостью более 3 млн рублей.

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