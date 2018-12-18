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18.12.18 / 14:04 Новости / Петербург и Ленобласть

В Петербурге в 2019 году благоустроят сквер на Мытнинской улице

Проект разработан в рамках программы «Твой бюджет».

В Петербурге в 2019 году благоустроят сквер на пересечении 8-й Советской и Мытнинской улиц. Подготовка проекта уже завершена, сообщили во вторник в комитете по благоустройству.

Документация получила одобрение Центра экспертно-технического сопровождения. Проект разработан по инициативе жителей Центрального района в рамках программы «Твой бюджет».

В сквере приведут в порядок газоны на площади около 1,2 тыс. кв. м, а также высадят 20 новых деревьев. В комитете обещают, что здесь появятся краснолистные клены, белоствольная береза и шаровидные липы. Более 50 кустов барбариса Тунберга со временем образуют красивую живую изгородь. Кроме того, на участке установят современные скамейки и разобьют цветники, в которых высадят декоративные злаковые.

В целом в следующем году преобразятся более 100 городских территорий. Ранее комитет по благоустройству показал новую концепцию Ивановского сада в Невском районе. Там оборудуют обзорные площадки на деревянных настилах, площадки с амфитеатром и качелями, зоны отдыха. Для детей поставят новые горки и другие развлечения на территории трех уже существующих детских площадок.

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