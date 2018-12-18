ПАО «Звезда» погасит долги по электроэнергии до Нового года Их было более 30 млн рублей

Производитель двигателей для ВМФ, ПАО «Звезда», погасит долги по электроэнергии перед «Петербургской сбытовой компанией» до наступления Нового года. Об этом в «Звезде» сообщили во вторник.

Как пишет «Фонтанка», в «Звезде» сказали, что ситуация урегулирована. Предприятие получает электроэнергию. Большая часть задолженности уже погашена.

Напомним, ранее стало известно, что «Звезда» задолжала за свет 31,5 млн рублей. Долг сложился из непогашенный платежей за сентябрь и октябрь, а также из неоплаченных авансов за ноябрь и декабрь, а также неустойки. Поставщик электроэнергии тогда пригрозил отключить «Звезду» от электричества, если долги не будут закрыты до 28 декабря.