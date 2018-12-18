Все новости

18.12.18 / 19:35 Новости / Петербург и Ленобласть / Экономика

ПАО «Звезда» погасит долги по электроэнергии до Нового года

Их было более 30 млн рублей

Производитель двигателей для ВМФ, ПАО «Звезда», погасит долги по электроэнергии перед «Петербургской сбытовой компанией» до наступления Нового года. Об этом в «Звезде» сообщили во вторник.

Как пишет «Фонтанка», в «Звезде» сказали, что ситуация урегулирована. Предприятие получает электроэнергию. Большая часть задолженности уже погашена.

Напомним, ранее стало известно, что «Звезда» задолжала за свет 31,5 млн рублей. Долг сложился из непогашенный платежей за сентябрь и октябрь, а также из неоплаченных авансов за ноябрь и декабрь, а также неустойки. Поставщик электроэнергии тогда пригрозил отключить «Звезду» от электричества, если долги не будут закрыты до 28 декабря.

Метки: ,

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2018

112 SQL queries done. Page generation took 0,141 seconds.