ПАО «Звезда» погасит долги по электроэнергии до Нового года

Производитель двигателей для ВМФ, ПАО «Звезда», погасит долги по электроэнергии перед «Петербургской сбытовой компанией» до наступления Нового года. Об этом в «Звезде» сообщили во вторник.
Как пишет «Фонтанка», в «Звезде» сказали, что ситуация урегулирована. Предприятие получает электроэнергию. Большая часть задолженности уже погашена.
Напомним, ранее стало известно, что «Звезда» задолжала за свет 31,5 млн рублей. Долг сложился из непогашенный платежей за сентябрь и октябрь, а также из неоплаченных авансов за ноябрь и декабрь, а также неустойки. Поставщик электроэнергии тогда пригрозил отключить «Звезду» от электричества, если долги не будут закрыты до 28 декабря.
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