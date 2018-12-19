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19.12.18 / 16:13 Новости / Россия и мир

Аукцион Минфина по ОФЗ признан несостоявшимся

Не размещены ОФЗ объемом 10 млрд рублей

Коллаж АБН

Министерство финансов РФ признало аукцион по размещению облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом несостоявшимся. Об этом стало известно в среду из сообщения на сайте министерства.

Размещение не состоялось, так как в министерство не поступили заявки с приемлемым уровнем цен. Речь идет о выпуске 26223.

Отметим, номинальная стоимость ОФЗ составляла 10 млрд рублей. Дата погашения – 28 февраля 2024 года. Аукцион проводился 5 декабря. Кроме выпуска 26223 размещались и ОФЗ выпуска 26224 на 15 млрд рублей.

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  1. Stanleyagott 25.12.2018 at 16:01 - Reply

    Hello. And Bye.

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