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19.12.18 / 19:05 Новости / Россия и мир / Экономика

Московская биржа закрылась разнонаправленно

Индекс Мосбиржи - 2358,58; РТС - 1099,63

биржа

Фото АБН

Московская биржа закрылась в среду разнонаправленно. Индекс Мосбиржи вырос на 0,35% до 2358,58 пунктов. Индекс РТС упал на 0,58% и составил 1099,63 пунктов.

Старший аналитик «Альпари» Анна Бодрова отметила, что вечерний отскок в нефти мало что значит на самом деле. Провал барреля Brent накануне к минимумам 14 месяцев показал, насколько чувствительным может быть рынок к собственным страхам и опасениям, а также каким глубоким может быть падение цен.

Рубль сохраняется под давлением, но теперь в фокусе внимания поклонников российской валюты не ФРС и не нефть, а провал Минфина на аукционе по размещению ОФЗ. Аналитик отмечает, что обращала внимание на слишком большие объемы средств, запланированных к привлечению. Минфин подвела конъюнктура, как обычно в последнее время, считает Бодрова.

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