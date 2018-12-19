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19.12.18 / 21:05 Новости / Россия и мир / Экономика

Минфин США решил отказаться от санкций против En+ и «Русала»

В течение 30 дней

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Минфин США решил отказаться от санкций против En+ и «Русала». Об этом ведомство в среду уведомило Конгресс.

Санкции планируется прекратить в течение 30 дней. Также их снимут с «ЕвроСибЭнерго».

При этом, ведомство решило ввести санкции против 18 россиян и четырех компаний. Часть из них связаны с ГРУ и бизнесменом Евгением Пригожиным. Санкции ввели и против Александра Мишкина (Петров) и Анатолия Чепиги (Руслан Боширов), которых Великобритания подозревает в отравлении Сергея Скрипаля

Напомним, Минфин США ввел санкции против нескольких российских компаний в апреле текущего года. В частности, под санкции попали организации бизнесмена Олега Дерипаски. Среди них En+, «Русал» и группа ГАЗ. Позже Минфин несколько раз переносил срок прекращения сотрудничества с этими компаниями. Последний раз до 21 января 2019 года.

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