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08.12.18 / 13:39 Новости / Россия и мир / Экономика

Минфин США отложил срок прекращения сотрудничества с компаниями Дерипаски

На 21 января

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Минфин США отложил срок прекращения сотрудничества с компаниями российского бизнесмена Олега Дерипаски. Об этом ведомство сообщило в субботу.

Срок продлен до 21 января. Причина – предложение компаниями Дерипаски существенных изменений в корпоративном управлении, которые приведут к изменению контроля над организациями.

Напомним, Дерипаска попал под санкции США в апреле текущего года. Все компании должны прекратить сотрудничество с организациями Дерипаски: En+, «Русалом» и группой ГАЗ. При этом, срок прекращения отношений неоднократно переносился. Последний раз – на 7 января.

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