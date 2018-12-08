Минфин США отложил срок прекращения сотрудничества с компаниями Дерипаски На 21 января

Минфин США отложил срок прекращения сотрудничества с компаниями российского бизнесмена Олега Дерипаски. Об этом ведомство сообщило в субботу.

Срок продлен до 21 января. Причина – предложение компаниями Дерипаски существенных изменений в корпоративном управлении, которые приведут к изменению контроля над организациями.

Напомним, Дерипаска попал под санкции США в апреле текущего года. Все компании должны прекратить сотрудничество с организациями Дерипаски: En+, «Русалом» и группой ГАЗ. При этом, срок прекращения отношений неоднократно переносился. Последний раз – на 7 января.