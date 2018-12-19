В Петербурге опять проходят обыски у экс-владельца фабрики «Красное Знамя» Вменяют уступку 15 млн рублей за 300 тыс. рублей

В Петербурге опять проходят обыски у бывшего владельца фабрики «Красное Знамя» Игоря Бурдинского. Следственные действия проходят в среду, пишет «Фонтанка».

Сотрудники СК Петербурга и экономической полиции проверяют с обысками офис реставрационной компании «Коринф», которая фактически принадлежит Бурдинскому и в настоящий момент проходит процедуру банкротства. Также обыски проходят в квартире конкурсного управляющего фирмы.

Как утверждает «Фонтанка», обыски идут по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Бурдинскому якобы вменяют уступку 15 млн рублей за 300 тыс. рублей, так как он знал о дебиторской задолженности «Коринфа» в размере 15 млн рублей и уступил право требования долга другой компании за вознаграждение в 300 тыс. рублей.

Также «Фонтанка» пишет, что ранее силовики изучали факт фальсификации документов, на основании которых Бурдинский стал гендиректором «Коринфа». Дело было передано в суд, и сроки давности по нему истекли.

Напомним, в 20166 году у Бурдинского уже проходили обыски. Тогда они шли по делу о мошенничестве с продажами мансард на улице Чайковского. В марте этого года дела передали в суд.