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19.12.18 / 20:22 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

В центре Петербурга в субботу перекроют движение из-за «Забега дедов Морозов»

Его откроет Дед Мороз из Великого Устюга

Фото АБН

В центре Петербурга в субботу перекроют движение транспорта из-за «Забега дедов Морозов». Об этом в среду сообщили в городском комитете по развитию транспортной инфраструктуры.

Движение транспорта закроют с 17:30 часов до 22:00 часов. В это время будут недоступны для проезда участок Миллионной улицы от Дворзовой площади до Аптекарского переулка; Аптекарский переулок; участок от набережной реки Мойки от Аптекарского переулка до Дворцовой площади, а также Певческий проезд. Кроме этого, на перечисленных участках запретят парковаться с 0:00 часов 21 декабря до 17:30 часов 22 декабря.

Напомним, в этот же день в Петербург приедет Дед Мороз из Великого Устюга. Он откроет программу новогодних праздников в городе. Также Дед Мороз даст старт указанному забегу.

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