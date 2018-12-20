Брокерские компании поборолись за места в рейтинге МОФТ

Ноябрьский рейтинг МОФТ показывает, что многие брокеры смогли значительно улучшить свои позиции, но в первой пятерке лидеров не обошлось без борьбы.

WorldForex по-прежнему остается лидером рейтинга. У брокера прекрасные показатели, а также она постоянно вносит инновации в свой бизнес. Второе место досталось брокеру Tickmill, который демонстрирует неплохие результаты уже в течение нескольких месяцев. Третья позиция — у FXPro. Ранее эта компания находилась практически в конце рейтинга, но высокая торговая активность его клиентов сыграла ключевую роль и брокер смог пробиться в тройку лидеров. На 4 месте находится брокер ICE FX, который демонстрирует стабильные показатели. Первую пятерку рейтинга закрывает брокер Teletrade, которому удалось удержаться за счет хороших показателей своих клиентов.

6 и 7 место заняли RoboForex и Forex4You. Такие места объясняются тем, что их клиенты в своем большинстве пока что не могут демонстрировать крупные торговые обороты, но в перспективе такие шансы остаются. На 8 месте находится компания EXNESS, которая обогнала InstaForex, занявшую позицию ниже. ТОП-10 замыкает AVATrade. Компания практически вдвое увеличила объемы своей торговли и поднялась в рейтинге на целых три ступени.

11 место продолжает удерживать HQBroker. Компания неплохо показывает себя и демонстрирует стабильную работу. 12 место занял FreshForex. Брокер не смог устоять под напором конкурентов и немного сдал позиции. На 13 месте находится Admiral Markets, который показывает стабильный прирост и постепенно набирает обороты. AMarkets удалось, казалось бы, невозможное — вернуться в пределы ТОП-15. 14 место в данном случае — отличный результат. Закрывает ТОП-15 брокер Weltrade, у которого есть все шансы в следующем месяцев показать гораздо лучшие результаты.

Исследования, на которых был построен рейтинг, проведены на основе анализа показателей торговли самого большого сообщества Форекс трейдеров в мире — МОФТ