Путин рассказал о первом с 2011 года профицитном бюджете А ВВП за 10 месяцев года вырос на 1,7%

Президент России Владимир Путин рассказал о первом с 2011 года профицитном федеральном бюджете. Это произошло в четверг в ходе традиционной пресс-конференции.

По словам Путина, последние данные показывают, что профицит бюджета составит к концу года 2,1% ВВП. За 10 месяцев ВВП России вырос на 1,7%, по прогнозу Минэкономразвития годовой рост составит 1,8%. Промышленное производство демонстрирует рост на 2,9%, по итогам года прогнозируется 3%.

Инвестиции в основной капитал в январе-октябре выросли на 4,1%, растут грузооборот, розница, повышаются потребительский спрос и реальные располагаемые доходы. Путин сказал, что реальные зарплаты выросли на 7,4%, по итогам года ожидается рост на 6,9%. При этом инфляция выйдет за ориентир ЦБ в 4% и составит 4,1-4,2%.

Объемы Фонда национального благосостояния к концу года вырастут на 22%. Золотовалютные резервы достигли отметки в $464 млрд, рост на 7%. Безработица составит по итогам года 4,8%, при том, что в прошлом году она составила рекордно низкие 5,2%.

Также Путин считает, что правительство России сможет обеспечить с 2021 года темпы роста экономики выше 3%. В целом он доволен работой правительства Дмитрия Медведева.

Напомним, накануне стало известно, что реальные доходы россиян в ноябре упали на 2,9%, по данным Росстата. При этом в октябре рост реальных доходов населения составлял 0,3%. Реальные доходы россиян сокращались, по уточненным данным, в последние четыре года. В 2017 году – на 1,2%, в 2016 году – на 5,8%, в 2015 году – 3,2%, в 2014 году – на 0,7%.