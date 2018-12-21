Московская биржа закрылась в красной зоне Индекс Мосбиржи 2347,17; индекс РТС 1077,17

Торги пятницы на Московской бирже закрылись в красной зоне. Индекс Мосбиржи составил 2347,17 пункта с падением на 0,24%, индекс РТС оказался на отметке 1077,17 пункта со снижением на 0,58%.

Как сообщает старший аналитик «Альпари» Анна Бодрова, особенных поводов для отскока у инвесторов не было. Индекс Мосбиржи за неделю потерял 0,9%, индекс РТС – 3,6%. «Последняя неделя месяца и года будет, вероятно, малоактивной с точки зрения продуктивных движений – в этом году на вторник приходится католическое Рождество, и пару дней на площадках будут отсутствовать нерезиденты. Новостной фон тоже угаснет и российский рынок останется наедине с собой. В таких условиях индексы обычно слегка снижаются», — отмечает Бодрова.