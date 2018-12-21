Все новости

21.12.18 / 21:59 Новости / Россия и мир / Экономика

СМИ: Три мобильных оператора предупредили о росте цен на связь с января

Из-за НДС

Фото smartphone.ua

Мобильные операторы «Вымпелком», «Мегафон» и «Билайн» предупредили о росте цен с января 2019 года. Об этом стало известно в пятницу, пишет «Коммерсантъ».

«Вымпелком», по данным издания, разослал абонентам смс, в котором говорится о росте стоимости тарифов и услуг. Цена вырастет на коэффициент 1,016949 для тех тарифов и услуг, к которым применяется НДС. Цены и тарифы без учета НДС сохранятся. В службе поддержки «Вымпелкома» пояснили, что компания так отреагировала на повышение НДС.

«Мегафон» предупредил, что обновит цены с 9 января. В смс-сообщении с этой информацией также сказано, что ставка НДС в 2019 году меняется с 18% до 20%.

В сообщении на сайте Tele2 говорится, что оператор не может учитывать изменения в экономике, поэтому компания вынуждена пересмотреть стоимость услуг. Изменения в тарифах произойдут 1 января.

Напомним, ранее мобильные операторы сообщили об отмене внутрисетевого роуминга. При этом ФАС нашла ряд нарушений. Служба считает, что стоимость услуг связи при путешествии по России сильно завышена. В декабре антимонопольная служба наложила штраф на «МТС», «Вымпелком» и «Мегафон». Каждая организация должна заплатить 737,5 тыс. рублей.

Метки: , ,

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2018

113 SQL queries done. Page generation took 0,139 seconds.