СМИ: Три мобильных оператора предупредили о росте цен на связь с января Из-за НДС

Мобильные операторы «Вымпелком», «Мегафон» и «Билайн» предупредили о росте цен с января 2019 года. Об этом стало известно в пятницу, пишет «Коммерсантъ».

«Вымпелком», по данным издания, разослал абонентам смс, в котором говорится о росте стоимости тарифов и услуг. Цена вырастет на коэффициент 1,016949 для тех тарифов и услуг, к которым применяется НДС. Цены и тарифы без учета НДС сохранятся. В службе поддержки «Вымпелкома» пояснили, что компания так отреагировала на повышение НДС.

«Мегафон» предупредил, что обновит цены с 9 января. В смс-сообщении с этой информацией также сказано, что ставка НДС в 2019 году меняется с 18% до 20%.

В сообщении на сайте Tele2 говорится, что оператор не может учитывать изменения в экономике, поэтому компания вынуждена пересмотреть стоимость услуг. Изменения в тарифах произойдут 1 января.

Напомним, ранее мобильные операторы сообщили об отмене внутрисетевого роуминга. При этом ФАС нашла ряд нарушений. Служба считает, что стоимость услуг связи при путешествии по России сильно завышена. В декабре антимонопольная служба наложила штраф на «МТС», «Вымпелком» и «Мегафон». Каждая организация должна заплатить 737,5 тыс. рублей.