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21.12.18 / 18:11 Новости / Петербург и Ленобласть

В субботу откроется городской каток у ТЮЗа

В честь открытия на катке пройдут бесплатные мастер-классы

На Рождественской ярмарке у ТЮЗа в субботу откроется городской каток площадью более 700 кв. м. Об этом в пятницу сообщили организаторы.

В честь открытия катка гости смогут поучаствовать в бесплатных часовых мастер-классах с инструктором, которые пройдут с 12:30 до 15:00 по московскому времени. Кроме того, бесплатно предоставляется и заточка коньков. Для этого на входе нужно произнести «Все на каток».

Каток предоставляет услуги инструкторов. Также в нем есть теплая раздевалка и уютное кафе. На открытии будет присутствовать Дед Мороз на коньках.

Отметим, каток открывается при поддержке группы ЦДС. Он будет работать ежедневно с 12:00 до 21:00 по московскому времени. Он расположен на Пионерской площади, 1 возле станции метро «Пушкинская».

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