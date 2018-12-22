В Кронштадте открыли после ремонта Летний сад Ремонт начали в мае 2017 года

В Кронштадте открыли после капитального ремонта Летний сад. Об этом в субботу сообщили в комитете по благоустройству Петербурга.

В саду восстановили основные композиционные элементы, отметили в ведомстве. В частности, специалисты воссоздали большой грот в холме Славы и большую гранитную лестницу.

Комитет заявил, что в саду не сохранились старинные здания. При этом, в саду уложили цветники, которые повторяют контуры фундамента дома Петра I.

Также в Летнем саду высадили 145 деревьев. Среди них дубы, липы, яблони и лиственницы. Помимо этого, высажены 3,4 тыс. кустов розы, сирени и спиреи.

Отметим, Летний сад создан в первой половине XIX века. Ремонт сада начали в мае 2017 года. В следующем году Кронштадт празднует 315 лет со дня основания.