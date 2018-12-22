Все новости

22.12.18 / 16:30 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

В Кронштадте открыли после ремонта Летний сад

Ремонт начали в мае 2017 года

Фото Комитет по благоустройству

В Кронштадте открыли после капитального ремонта Летний сад. Об этом в субботу сообщили в комитете по благоустройству Петербурга.

В саду восстановили основные композиционные элементы, отметили в ведомстве. В частности, специалисты воссоздали большой грот в холме Славы и большую гранитную лестницу.
Комитет заявил, что в саду не сохранились старинные здания. При этом, в саду уложили цветники, которые повторяют контуры фундамента дома Петра I.

Также в Летнем саду высадили 145 деревьев. Среди них дубы, липы, яблони и лиственницы. Помимо этого, высажены 3,4 тыс. кустов розы, сирени и спиреи.

Отметим, Летний сад создан в первой половине XIX века. Ремонт сада начали в мае 2017 года. В следующем году Кронштадт празднует 315 лет со дня основания.

Метки:

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2018

110 SQL queries done. Page generation took 0,139 seconds.