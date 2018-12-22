Жители Кудрово потребовали отставки губернатора Ленобласти На согласованном пикете

Жители Кудрово потребовали отставки губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко. Требования выдвинуты в субботу на пикете, передает «Мойка78».

По информации 78.ru, также активисты выступили против массовой застройки. Жители обратили внимание и на нехватку инфраструктурных объектов. В частности, парков, скверов и связывающих с Петербургом дорог.

Напомним, пикет является согласованным. Активисты пытались его согласовать около пяти раз. Мероприятие проходит в парке Оккервиль.