Жители Кудрово потребовали отставки губернатора Ленобласти

Жители Кудрово потребовали отставки губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко. Требования выдвинуты в субботу на пикете, передает «Мойка78».
По информации 78.ru, также активисты выступили против массовой застройки. Жители обратили внимание и на нехватку инфраструктурных объектов. В частности, парков, скверов и связывающих с Петербургом дорог.
Напомним, пикет является согласованным. Активисты пытались его согласовать около пяти раз. Мероприятие проходит в парке Оккервиль.
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Реплики
В частности ни одного роддома,больниц 0,полиции- 1 участковый.пожарная часть строится,но многоэтажный жилой комплекс быстрее.дорог мало,постоянно пробки. Вот как-то так.В городе 70 тысяч человек живёт,что не мало.НИЧЕГО НЕТ,а вы пишите про парки и скверы…