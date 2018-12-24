Ученые: Сбои в системе вознаграждения головного мозга могут быть признаками биполярного расстройства Это поможет отличить начало биполярного расстройства от депрессии

Снижение функциональной связи внутри участков системы вознаграждения головного мозга может указывать на развитие биполярного расстройства у пациентов после первой депрессии. Такую зависимость установили китайские ученые, об этом говорится в статье, опубликованной в журнале Frontiers in Psychology.

В исследовании приняли участие 77 добровольцев с депрессией без диагностированных случаев гипомании. В последующие три года у 37 участников из активной группы, в которую вошли только 40 человек, диагностировали случаи мании, характерные для биполярного расстройства. И именно у них еще до диагностирования биполярного расстройства наблюдалась пониженная функциональная связь между левой вентральной областью покрышки и левой вентральной частью полосатого тела.

Биполярное расстройство характеризуется эпизодами мании и гипомании. Это короткие приступы повышенной возбужденности, которые чередуются с более длительными периодами депрессивного состояния. Поэтому медикам бывает сложно отличить биполярное расстройство от депрессивного эпизода.