Ученые: Сбои в системе вознаграждения головного мозга могут быть признаками биполярного расстройства

Снижение функциональной связи внутри участков системы вознаграждения головного мозга может указывать на развитие биполярного расстройства у пациентов после первой депрессии. Такую зависимость установили китайские ученые, об этом говорится в статье, опубликованной в журнале Frontiers in Psychology.
В исследовании приняли участие 77 добровольцев с депрессией без диагностированных случаев гипомании. В последующие три года у 37 участников из активной группы, в которую вошли только 40 человек, диагностировали случаи мании, характерные для биполярного расстройства. И именно у них еще до диагностирования биполярного расстройства наблюдалась пониженная функциональная связь между левой вентральной областью покрышки и левой вентральной частью полосатого тела.
Биполярное расстройство характеризуется эпизодами мании и гипомании. Это короткие приступы повышенной возбужденности, которые чередуются с более длительными периодами депрессивного состояния. Поэтому медикам бывает сложно отличить биполярное расстройство от депрессивного эпизода.
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