Общественная палата Петербурга намерена отстоять имя Петра I для «Пулково» Имя Достоевского не уместно

Общественная палата Петербурга намерена отстоять имя Петра I для «Пулково». Об этом руководитель организации Нина Кукурузова сообщила в понедельник.

Итоги второго тура подвели только в электронном голосовании, передает «Фонтанка» слова Кукурузовой. Она отметила, что необходимо обработать еще результаты опросов по телефону и с помощью бумажных анкет.

Кукурузова заявила, что имя писателя Федора Достоевского не уместно для аэропорта. При этом, она добавила, что с уважением относится к писателю.

Напомним, в первом туре жители Петербурга выбрали в качестве имени для городского аэропорта имя императора Петра I. Аналогичное решение приняли в Воронеже. Так как там было больше проголосовавших за этот вариант, имя Петра I «отдали» воронежскому аэропорту. В понедельник во втором туре победило имя Достоевского как вариант для названия петербургского аэропорта.