Все новости

24.12.18 / 19:43 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

Общественная палата Петербурга намерена отстоять имя Петра I для «Пулково»

Имя Достоевского не уместно

Фото АБН

Общественная палата Петербурга намерена отстоять имя Петра I для «Пулково». Об этом руководитель организации Нина Кукурузова сообщила в понедельник.

Итоги второго тура подвели только в электронном голосовании, передает «Фонтанка» слова Кукурузовой. Она отметила, что необходимо обработать еще результаты опросов по телефону и с помощью бумажных анкет.

Кукурузова заявила, что имя писателя Федора Достоевского не уместно для аэропорта. При этом, она добавила, что с уважением относится к писателю.

Напомним, в первом туре жители Петербурга выбрали в качестве имени для городского аэропорта имя императора Петра I. Аналогичное решение приняли в Воронеже. Так как там было больше проголосовавших за этот вариант, имя Петра I «отдали» воронежскому аэропорту. В понедельник во втором туре победило имя Достоевского как вариант для названия петербургского аэропорта.

Метки: ,

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2018

114 SQL queries done. Page generation took 0,143 seconds.