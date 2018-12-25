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25.12.18 / 14:33 Новости / Петербург и Ленобласть

Ленинградское УФАС возбудило дело в отношении «Красное и белое»

Из-за продажи сигарет возле школы в Кудрово

Ленинградское УФАС возбудило антимонопольное дело в отношении ООО «Альфа-М» (торговая сеть «Красное & Белое»). Об этом во вторник сообщили в пресс-службе регионального управления.

Ранее в надзорный орган обратился один из конкурентов ритейлера с жалобой на несколько алкомаркетов. Один из них находится в Кудрово. Таким образом УФАС обнаружило, что фирма нарушила запрет на продажу сигарет около образовательных учреждений.

В связи с этим антимонопольная служба вынесла предупреждение о необходимости устранения нарушения. «Альфа-М» обратилась в апелляционный суд, чтобы оспорить предупреждение и признать действия управления незаконными. Апелляционная коллегия не удовлетворила заявление и поддержала ведомство. Однако ритейлер и после этого не устранил нарушения, что и послужило основанием для возбуждения дела.

Отметим, в июне УФАС по Ленобласти возбудило дело в отношении «Газпром Межрегионгаз Санкт-Петербург». Причиной послужило отключение отопления и горячего водоснабжения в школе и детском саду в поселке Котельский Кингисеппского района. Ресурсы были отключены и по всему поселку. Дело было в задолженности местной ресурсоснабжающей компании ООО «Мир техники».

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