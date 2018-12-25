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25.12.18 / 14:45 Новости / Россия и мир / Экономика

Росавиация и «Шереметьево» заключили концессионное соглашение

Инвестиции - 61 млрд рублей

Аэропорт «Шереметьево»

Фото: alter-tour.ru

Росавиация и аэропорт «Шереметьево» заключили концессионное соглашение. Об этом во вторник сообщили в Федеральном агентстве воздушного транспорта.

Соглашение подписали руководитель Росавиации Александр Нерадько и генеральный директор аэропорта Михаил Василенко. Срок действия документа – 49 лет.

Размер инвестиций – 61 млрд рублей. Средства направят на строительство и реконструкцию объектов инфраструктуры в «Шереметьево». Источник финансирования – инвестиционная составляющая в тарифе за взлет-посадку, отметили в Росавиации. Тарифная нагрузка на авиакомпании вырастет на около 100 рублей на пассажира.

Отметим, ведомство намерено подписать аналогичные соглашения с «Внуково» и «Домодедово». Заключение документов планируется в следующем году. Добавим, ранее стало известно о возможной продаже 10% в «Шереметьево». Совладелец аэропорта Александр Пономаренко заявил, что сделку решили перенести на следующий год.

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