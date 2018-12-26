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26.12.18 / 18:57 Новости / Россия и мир

Московская биржа закрылась в зеленой зоне

Индекс Мосбиржи 2308,85; индекс РТС 1053,17

Фото АБН

Торги среды на Московской бирже закрылись в зеленой зоне. Индекс Мосбиржи вырос на 0,79% до 2308,85 пункта, индекс РТС достиг 1053,17 пункта с ростом на 0,43%.

Как отмечает старший аналитик «Альпари» Анна Бодрова, рубль выглядит все более слабым. Доллар США вечером закрепляется около 69,40 рубля, новая «бычья» цель теперь смещается к 69,75 рубля. В ближайшее время пара доллар/рубль останется в коридоре 68,90-69,70 рубля, шансы «россиянина» на стремительную коррекцию небольшие. Евро/рубль попробует закрепиться в пределах 78,65-79,45 рубля.

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