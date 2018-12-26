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26.12.18 / 17:10 Новости / Россия и мир

Кредиторы Utair потеряли госгарантии 9,4 млрд рублей из-за банка «Открытие»

Госгарантии обеспечивали 50% кредита в 18,9 млрд рублей

samolety.org

Кредиторы авиакомпании Utair потеряли госгарантии на 9,4 млрд рублей из-за реорганизации Ханты-Мансийского банка «Открытие». Об этом в среду пишет РБК со ссылкой на два источника.

Эти госгарантии обеспечивали половину кредита в 18,9 млрд рублей, который был выдан на семь лет в 2015 году. Кредит выдал синдикат банков, в который входил реорганизованный банк. Также авиакомпанией был получен второй кредит на сумму 24,1 млрд рублей на 12 лет.

В ходе реорганизации «Открытие» присоединился к «ФК Открытие». Потеря госгарантий произошла из-за нарушений бенефициаром условий договора, подтвердил РБК представитель министерства финансов РФ. В договоре есть условие, по которому обязательства гаранта (Минфина) прекращаются в случае перехода прав и обязанностей кредитора к другому лицу без предварительного письменного согласия гаранта.

Отметим, авиакомпания в декабре приостановила выплаты по семилетним кредитам. Отмечается, что пауза необходима для обеспечения бесперебойной работы в низкий зимний сезон. Средства планируется направить на оплату топлива, аэропортные сборы, зарплату экипажей и техническое обслуживание самолетов. А деньги на оплату кредита Utair планирует собрать летом.

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