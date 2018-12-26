Прокуратура Петербурга установила нехватку дворников в Красногвардейском районе Более 30 свободных вакансий

Прокуратура Петербурга установила нехватку дворников в Красногвардейском районе. Об этом ведомство сообщило в среду.

По информации прокуратуры, в трех жилкомсервисах района остаются свободными более 30 вакансий дворников. Также не заключены договоры подряда на выполнение работ по уборке, заявили в ведомстве. Речь идет об управляющих компаниях ООО «Жилкомсервис №1 Красногвардейского района», ООО «Жилкомсервис №2 Красногвардейского района» и ООО «Жилкомсервис №3 Красногвардейского района».

Прокуратура предупредила организации о том, что они не должны нарушать правила и сроки уборки снега. Ведомство рекомендовало администрации Красногвардейского района контролировать выполнение работ.

Напомним, накануне в Петербурге началась метель. Дорожные службы ввели усиленный режим работы. В среду на улицы Петербурга вышли более 7,45 тыс. дворников, заявили в жилищном комитете. Также город убирают 590 единиц техники.