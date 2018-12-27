АПЛ под конец первого круга — что происходит в чемпионате

В этом сезоне Английская Премьер Лига очень приятно удивляет качеством своей игры и интригой, которая есть в чемпионате. Давайте разберем, как обстоят дела сейчас в чемпионате Англии.

Таблица чемпионата Англии — игра до первой ошибки

В этом сезоне таблица чемпионата Англии больше всего похожа на минное поле — ошибаться нельзя. Уровень игры топ клубов сейчас находится на каком-то нереальном уровне. А результаты которые они показывают в АПЛ и еврокубках действительно впечатляют. Давайте вкратце разберем лидеров таблицы чемпионата Англии:

Ливерпуль. Мерсисайдцы показывают свой лучший футбол за всю свою 126-ти летнюю историю. Юрген Клопп сумел полностью раскрыть потенциал команды. В домашнем Чемпионате не проиграно еще ни одной встречи, а в Лиге Чемпионов удалось выйти из сложнейшей группы. Это фантастический результат при невероятно сложном расписании.

Манчестер Сити. Горожане начали этот сезон с зубодробительной серии. Команда Хосепа Гвардиоллы казалась непобедимым монстром, что в АПЛ, что в Лиге Чемпионов. Но два клуба сумели найти ключик к ней. Не смотря на это выход в плей офф в еврокубке и отставание в одно очко от лидера чемпионата.

Тоттенхэм. Шпоры начали сезоне ни шатко ни валко. Но постепенно смогли прийти в свою лучшую форму. Как итог — третье место в турнирной таблице АПЛ, лучший показатель среди лондонских клубов, и выход из сложнейшей группы в Лиге Чемпионов.

Челси. Пенсионеры начали сезон в группе лидеров и долгое время держались в одной очковой зоне вместе с Ливерпулем и Манчестером. Но два неприятных поражения и слишком большое количество ничьих отбросили Челси на четвертое место.

Арсенал. Начало сезона у канониров явно не задалось — 2 поражения с крупным счетом. Но дальше Унаи Эмери сотворил небольшое чудо — 22 матча подряд без поражений. А онлайн трансляцию матча Арсенала и Тоттенхэма многие уже называют самым зрелищным матчем этого сезона. Но ненужные ничьи и ошибки на страте оставили Арсенал только на третьем месте.

Футбол сегодня — возможный самый дорогой трансфер в истории

Еще одно важное событие должно произойти в начале 2019 года — открытие трансферного окна. Сегодня футбол это не только сами матчи, но и то что происходит вокруг них: обзоры, анализ, прогнозы и, конечно же, трансферы.

Лондонский Тоттенхэм может стать продавцом, совершившим самую дорогую сделку в мировом футболе. Барселона предлагает за нападающего Харри Кейна сумасшедшую сумму — 200 миллионов фунтов.

Но это предложение ни руководство клуба, ни сам Харри никак пока не комментировали. Сегодня футбол шпор полностью завязан на молодом нападающем. Если шпоры все же соблазняться на столь огромную сумму, то рискуют остаться без головы, которая обеспечивает победы клуба.