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27.12.18 / 11:44 Банки / Новости / Россия и мир / Финансы

Сбербанк расширил возможности потребительского кредитования через «Сбербанк Онлайн»

Реализовал полный цикл кредитования и распространил новогодние акции со сниженными процентными ставками

Сбербанк расширил возможности потребительского кредитования через приложение «Сбербанк Онлайн». Об этом в банке сообщили в четверг.

Сбербанк реализовал полный цикл кредитования — от оформления заявки на кредит до получения денег на карту. Кроме того, на кредиты, выданные в приложении, распространяется новогодняя акция со сниженными процентными ставками. Минимальная ставка по потребительскому кредиту, оформленному онлайн, в рамках акции фиксированная и составляет 11,9% (при сумме кредита от 1 млн рублей и сроке кредитования до пяти лет). Акция продлится до 31 января 2019 года. Сервис уже доступен в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн» для устройств с операционной системой Android, а в течение нескольких месяцев появится также на iOS-устройствах.

Напомним, ранее Сбербанк начал страховать банковские карты от киберинцидентов. Кроме того, в продукт включен дополнительный сервис — бесплатная установка на смартфоны защитного решения от «Лаборатории Касперского». Риски киберинцидентов включены в обновленный продукт компании «Сбербанк страхование» «Защита карты +».

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Реплики

  1. гость 27.12.2018 at 16:07 - Reply

    Удобно, что для получения быстрого потребкредита не нужно идти в банк, а всё можно сделать через приложение.

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