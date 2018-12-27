Сбербанк расширил возможности потребительского кредитования через «Сбербанк Онлайн» Реализовал полный цикл кредитования и распространил новогодние акции со сниженными процентными ставками

Сбербанк расширил возможности потребительского кредитования через приложение «Сбербанк Онлайн». Об этом в банке сообщили в четверг.

Сбербанк реализовал полный цикл кредитования — от оформления заявки на кредит до получения денег на карту. Кроме того, на кредиты, выданные в приложении, распространяется новогодняя акция со сниженными процентными ставками. Минимальная ставка по потребительскому кредиту, оформленному онлайн, в рамках акции фиксированная и составляет 11,9% (при сумме кредита от 1 млн рублей и сроке кредитования до пяти лет). Акция продлится до 31 января 2019 года. Сервис уже доступен в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн» для устройств с операционной системой Android, а в течение нескольких месяцев появится также на iOS-устройствах.

Напомним, ранее Сбербанк начал страховать банковские карты от киберинцидентов. Кроме того, в продукт включен дополнительный сервис — бесплатная установка на смартфоны защитного решения от «Лаборатории Касперского». Риски киберинцидентов включены в обновленный продукт компании «Сбербанк страхование» «Защита карты +».