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28.12.18 / 08:46 Новости / Петербург и Ленобласть

На «Авито» выставили на продажу сценарий фильма «Игла» с Цоем

За 1,5 млн рублей

На «Авито» на продажу выставили сценарий фильма «Игла», в котором главную роль исполнял Виктор Цой. Объявление разместили еще 2 декабря, известно о нем стало накануне вечером.

На продажу выставлен экземпляр с рукописным текстом поверх машинописного, который принадлежал сценаристу Бахыту Килибаеву, утверждается в объявлении. Стоимость сценария – 1,5 млн рублей.

Напомним, фильм «Игла» вышел на экраны в 1988 году. Перемонтированная версия – в 2010 году.

Ранее осенью в Петербурге продавали паспорт Цоя, утерянный при жизни, а также анкету Цоя на вступление в ленинградский рок-клуб. Паспорт куплен за 9 млн рублей, на анкету покупателей не нашлось. Кроме того, на торги «Литфонда» выставляли записную книжку Цоя с телефонами по цене 500 тыс. рублей и две рукописи песен. Стартовая цена рукописей составляла 250 рублей.Летом прошлого года на торгах «Литфонда» продали рисунок фломастером «Без названия (Битва)» Виктора Цоя. Лот ушел за 250 тыс. рублей.

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