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28.12.18 / 20:20 Новости / Петербург и Ленобласть

Смольный выделил землю для строительства станции дегазации в Новоселках

Площадь участка – 2,5 тыс. кв. м

Власти Петербурга выделили АО «ТДФ Экотех СПб» землю для строительства объекта коммунального обслуживания в Новоселках. Постановление правительства было опубликовано на сайте Смольного на этой неделе, известно о нем стало в пятницу.

Площадь участка составляет 2,5 тыс. кв. м. Согласно документу, комитет имущественных отношений (КИО) должен в течение месяца заключить с компанией договор аренды на инвестиционных условиях на период строительства.

По договору инвестор должен будет заплатить Петербургу порядка 3,14 млн рублей в качестве арендной платы на период строительства. Срок строительства и срок действия договора аренды – 84 месяца.

Ранее сообщалось, что строительство станции дегазации в «Новоселках» начнется до конца 2018 года. Строительство станции станет частью первого этапа рекультивации полигона. Сообщалось, что проект реализует «ТДФ Экотех СПб».

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