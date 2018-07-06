Все новости

06.07.18 / 15:01 Новости / Петербург и Ленобласть

В Петербурге начался I этап рекультивации полигона «Новоселки»

Проект рассчитан на семь лет

В Петербурге начался первый (технологический) этап рекультивации мусорного полигона «Новоселки». Об этом в пятницу сообщили в городском комитете по благоустройству.

В частности, в этом году планируется строительство станции активной дегазации установленной мощностью 5.6 МВт. Это позволит уменьшить выбросы свалочных газов в атмосферу на 65% и вырабатывать 48 млн кВт электроэнергии в год.

В комитете добавили, что в настоящий момент специалисты убирают мусор в санитарно-защитной зоне полигона, чистят и ремонтируют обводные канавы и проводят другие работы. Первый этап также предусматривает выравнивание террикона и покрытие его защитным изолирующим слоем. Кроме того, необходимо строительство локальных очистных сооружений сточных вод. Этот этап рассчитан до 2020 года.

В рамках второго (биологического) этапа верх полигона будет укрыт, на объект завезут почву и посеют траву. Второй этап рекультивации рассчитан на четыре года.

Напомним, полигон «Новоселки» находится в Выборгском районе Петербурга на участке площадью около 83,5 га. Ранее сообщалось, что на рекультивацию полигона планируется потратить порядка 757 млн рублей в 2018-2020 годах. При этом стоимость строительства станции дегазации не включена в эту сумму.

Метки: ,

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2018

114 SQL queries done. Page generation took 0,144 seconds.