В Петербурге начался I этап рекультивации полигона «Новоселки» Проект рассчитан на семь лет

В Петербурге начался первый (технологический) этап рекультивации мусорного полигона «Новоселки». Об этом в пятницу сообщили в городском комитете по благоустройству.

В частности, в этом году планируется строительство станции активной дегазации установленной мощностью 5.6 МВт. Это позволит уменьшить выбросы свалочных газов в атмосферу на 65% и вырабатывать 48 млн кВт электроэнергии в год.

В комитете добавили, что в настоящий момент специалисты убирают мусор в санитарно-защитной зоне полигона, чистят и ремонтируют обводные канавы и проводят другие работы. Первый этап также предусматривает выравнивание террикона и покрытие его защитным изолирующим слоем. Кроме того, необходимо строительство локальных очистных сооружений сточных вод. Этот этап рассчитан до 2020 года.

В рамках второго (биологического) этапа верх полигона будет укрыт, на объект завезут почву и посеют траву. Второй этап рекультивации рассчитан на четыре года.

Напомним, полигон «Новоселки» находится в Выборгском районе Петербурга на участке площадью около 83,5 га. Ранее сообщалось, что на рекультивацию полигона планируется потратить порядка 757 млн рублей в 2018-2020 годах. При этом стоимость строительства станции дегазации не включена в эту сумму.