Московская биржа закрылась в зеленой зоне Индекс МосБиржи – 2358,5 пунктов; РТС - 1066,13 пунктов

В пятницу торги на Московской бирже завершились в зеленой зоне. Индекс МосБиржи подрос на 1,32% и остановился на отметке 2358,5 пунктов. Индекс РТС поднялся на 0,9%, завершив день на 1066,13 пунктах.

«Российский фондовый рынок в пятницу бурно дорожал», — говорит старший аналитик «Альпари» Анна Бодрова. Она отмечает, что все происходит на «тонких» торгах с малым количеством инвесторов и небольшим объемом ликвидности, поэтому цифры совсем необъективны.

«Декабрь вообще оказался для отечественных бирж очень волатильным месяцем, и в первые рабочие дни января это сохранится в силе», — полагает эксперт. Краткосрочный диапазон колебаний по рублевому индикатору составляет 2320-2370 пунктов, для валютного – 1055-1085 пунктов.

Между тем рублевые пары спокойны. Доллар США закрепляется около 69,51 рублей, остается потенциал для движения к 70,0 рублей, но пока все на своих местах. Очевидно, что крепкая нацвалюта – это история не про Россию и рубль, по крайней мере не в ближайшие полгода. Завтра валютная секция останется наедине с собой, в таких условиях доллар может чуть укрепиться, вероятный коридор колебаний составляет 69,30-69,95. Евро/рубль консолидируется в границах 79,40-80,00.