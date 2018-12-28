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28.12.18 / 21:37 Новости / Россия и мир

Региональных операторов по обращению с отходами освободят от НДС

Но на уровне региона этот вопрос может быть пересмотрен

Фото АБН

Правительство РФ решило освободить региональным операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО), работающих по новым правилам, от уплаты НДС. Об этом в пятницу рассказал первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.

Соответствующие поправки в налоговое законодательство будут разработаны в ближайшее время, передает ТАСС. При этом Силуанов отметил, что региональные власти и операторы смогут отказаться от этой меры, если посчитают ее препятствием инвестиционной деятельности.

Добавим, с января 2019 года в России заработает новая система по обращению с ТКО. Предполагается, что отвечать за вывоз, обработку и утилизацию мусора будут региональные операторы. Также субъекты РФ должны утвердить новые тарифы на вывоз отходов.

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