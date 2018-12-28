«Нафтогаз» рассказал о снижении транзита газа через Украину Одна из причин – увеличение объемов транзита российского газа в Европу по Nord Stream

По итогам первых девяти месяцев 2018 года объемы транзита газа через территорию Украины снизились на 7%. Об этом в пятницу сообщили в «Нафтогазе».

За указанный период показатель составил 65,4 млрд куб м газа. Одна из основных причин сокращения объемов транзита через Украину — увеличение объемов транзита российского газа в Европу по трубопроводу Nord Stream – OPAL, уточнили в компании.

В то же время в «Нафтогазе» добавили, что объемы транспортировки природного газа для потребителей Украины за этот период увеличились на 1%. Причина – рост использования «голубого топлива».

Добавим, «Северный поток» —газопровод, проходящий по дну Балтийского моря между Россией и Германией. Его протяженность составляет около 1,2 тыс. км. В настоящее время строится второй газопровод – «Северный поток-2» проектной мощностью 55 млрд куб. м газа в год. Ранее в «Газпроме» сообщили, что строители уложили более 380 км газопровода.