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28.12.18 / 16:40 Новости / Россия и мир

«Газпром» уложил более 380 км «Северного потока-2»

Работа ведется в четырех странах

Фото АБН

На данный момент «Газпром» уложил более 380 км газопровода «Северный поток-2». Об этом в пятницу сообщил предправления компании Алексей Миллер в ходе предновогоднего селекторного совещания.

«На Северо-Западе страны мы строим новые мощности по направлению к Усть-Луге. Отсюда берет свое начало газопровод «Северный поток — 2»», — отметил он. Миллер уточнил, что в настоящее время работа ведется в исключительных экономических зонах Финляндии и Швеции, а также на береговых участках в Германии и России.

Напомним, «Северный поток-2» — строящийся газопровод, который пройдет от побережья России до Германии через Балтийское море. Проект предполагает строительство двух ниток газопровода суммарной мощностью порядка 55 млрд куб. м газа в год. Ожидается, что строительство завершат до конца 2019 года. В настоящее время разрешение на строительство не дала только одна из пяти стран – Дания.

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