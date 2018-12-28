Новые станции «фиолетовой» ветки метро в Петербурге планируют открыть до 27 мая Ранее открытие было намечено до конца года

Три станции Фрунзенско-Приморской линии петербургского метрополитена планируют сдать до 27 мая 2019 года. Об этом говорится в ответе городского комитета по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) помощнику депутата Оксаны Дмитриевой Павлу Швецу, стало известно в пятницу.

Также в ведомстве рассказали, что за отставание от графика ОАО «Метрострой», которое занимается строительством метро, будет оштрафована, пишет «Фонтанка». Добавим, речь идет о станциях «Проспект Славы», «Дунайская» и «Южная».

Напомним, новые станции Фрунзенского радиуса обещали сдать к середине 2018 года. Затем сроки сдвинулись на конец декабря. Осенью Смольный и «Метрострой» подписали допсоглашение, по которому сроки строительства продляются до конца мая 2019 года.