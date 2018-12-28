Счетная палата признала неэффективной работу Росалкогольрегулирования Экс-главу которого недавно заочно арестовали

Счетная палата признала недостаточно эффективной работу Росалкогольрегулирования. Об этом в контролирующем ведомстве сообщили в пятницу.

Счетная палата приводит данные, согласно которым за последние два года Росалкогольрегулирование получило из федерального бюджета 5,8 млрд рублей, из них почти половина ушла на содержание аппарата Росалкогольрегулирования, а вторая половина – на закупки для госнужд, в том числе на меры по пресечению незаконного производства и оборота алкоголя.

Победителем в закупках стала организация «Росспиртпром» благодаря тому, что конкурсная документация практически исключала возможность участия в аукционе других исполнителей. Кроме того, впоследствии Росалкогольрегулирование недостаточно хорошо контролировало «Росспиртпром».

Далее аудиторы установили, что порядок работы службы приводит к постоянным судебным тяжбам с «Росспиртпромом». Объем оказываемых услуг намного выше суммы бюджетных ассигнований. В 2016-2017 году сумма исков превысила стоимость самих контрактов.

Напомним, в июле с поста главы Росалкогольрегулирования ушел Игорь Чуян. Он возглавлял службу почти 10 лет. В декабре СМИ стало известно, что Чуяна заочно обвиняют в злоупотреблении полномочиями. В конце декабря Басманный суд Москвы заочно арестовал Чуяна.