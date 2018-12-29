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29.12.18 / 15:41 Новости / Россия и мир / Экономика

АФК «Система» выкупила блокпакет «Интуриста»

Ранее он принадлежал правительству Москвы

АФК «Система» выкупила блокирующий пакет в своей гостиничной компании «Интурист». Об этом в компании сообщили в субботу.

Как пишет «Интерфакс», доля АО «Бизнес-Недвижимость», которая является структурой «Системы», выросла с 66% до 91%. В АФК пояснили, что увеличили долю в «Интуристе» в рамках консолидации гостиничных активов «Системы». Сумму и контрагента по сделке в АФК не назвали. Напомним, ранее пакет в 25% принадлежал правительству Москвы. Город продал его за 495 млн рублей в 2018 году, снизив стоимость с 1,4 млрд рублей в 2015 году. В ноябре акции приобрел Илья Семин, следует из данных инвестпортала Москвы.

Основными активами «Интуриста» являются пятизвездочные отели Savoy Westend Hotel в Карловых Варах и Principe Forte Dei Marmi в Тоскане, а также гостиница «Космос» на проспекте Мира в Москве. Также под управлением и в частичном владении «Интуриста» находятся несколько отелей в России, Чехии и странах Африки.

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