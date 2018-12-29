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29.12.18 / 09:03 Новости / Петербург и Ленобласть

Подрядчик «Метростроя» уволит 325 человек в начале 2019 года

Сотрудников предупредили за два месяца

Фото АБН

Подрядчик «СМУ-11 Метрострой» уволит 325 работников в начале следующего года. ОБ этом в компании сообщили накануне.

СМУ-11 занимается прокладыванием тоннеля между станциями метро «Театральная» и «Горный институт», передает ТАСС. В среду, 26 декабря, забастовку начала бригада именно этого подрядчика. Строители отказались выходить из шахт, пока им не выплатят осеннюю зарплату.

В комитете по труду и занятости Петербурга рассказали, что работодатель уведомил сотрудников о сокращениях еще в октябре. По словам первого зампреда комитета Николая Рогачева, руководство компании заявило об «оптимизации численности». Рогачев посоветовал тем, кто не получал уведомления за два месяца, обратиться в госинспекцию по труду, так как это нарушает процедуру сокращения штата.

Согласно отчетности «Метростроя», в начале текущего года у субподрядчиков работали 978 проходчиков и 287 горнорабочих. В прошлом году компания попрощалась с 1195 сотрудниками. Большинство из них ушли по собственному желанию. За 2017 год текучесть кадров в СМУ-11 составила 21,6% .

Отметим, в среду, 26 декабря, строители устроили забастовку на «Театральной». Она завершилась после того, как руководство спустилось к рабочим на переговоры. Был найден компромиссный вариант. Счета компании разблокировали после поданного в суд ходатайства.

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