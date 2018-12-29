Все новости

29.12.18 / 22:00 Новости / Россия и мир / Экономика

Минюст зарегистрировал указ ЦБ о новых тарифах ОСАГО

Диапазон составит 2746-4942 рубля

Коллаж АБН

Министерство юстиции зарегистрировало указание Центробанка о новых тарифах на ОСАГО. Об этом в ЦБ сообщили в субботу.

Указание расширяет тарифный коридор базовых ставок ОСАГО на 20% вверх и вниз. Диапазон составит 2746-4942 рубля. Указ вступает в силу с 9 января, через 10 дней после публикации.

Напомним, совет директоров ЦБ утвердил решение о новых предельных размерах тарифов ОСАГО в конце ноября. Это первый этап либерализации тарифов ОСАГО. Впоследствии будет смягчено употребление правила по применению коэффициентов – «возраст-стаж» и «бонус-малус». Прежний коридор тарифов ОСАГО составлял 3432-4118 рубля.

Метки: , ,

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2018

110 SQL queries done. Page generation took 0,143 seconds.