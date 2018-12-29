Минюст зарегистрировал указ ЦБ о новых тарифах ОСАГО Диапазон составит 2746-4942 рубля

Министерство юстиции зарегистрировало указание Центробанка о новых тарифах на ОСАГО. Об этом в ЦБ сообщили в субботу.

Указание расширяет тарифный коридор базовых ставок ОСАГО на 20% вверх и вниз. Диапазон составит 2746-4942 рубля. Указ вступает в силу с 9 января, через 10 дней после публикации.

Напомним, совет директоров ЦБ утвердил решение о новых предельных размерах тарифов ОСАГО в конце ноября. Это первый этап либерализации тарифов ОСАГО. Впоследствии будет смягчено употребление правила по применению коэффициентов – «возраст-стаж» и «бонус-малус». Прежний коридор тарифов ОСАГО составлял 3432-4118 рубля.