Московская биржа открылась ростом основных индексов Индекс Мосбиржи – 2359,84 пункта; индекс РТС – 1069,62 пункта

Московская биржа открылась ростом основных индексов. Индекс Мосбиржи к утру субботы составил 2359,84 пункта, а индекс РТС – 1069,62 пункта.



В ходе торгов индексы продолжают расти. По фиксингу на 10:24 по московскому времени индекс Мосбиржи прибавил 0,18% и достиг отметки 2362,67 пункта. А индекс РТС повысился на 0,45%. Он торгуется на уровне 1070,96 пункта.

Аналитик ГК Forex Club Иван Марчена считает, что предновогодние торги на российском рынке акций в субботу могут пройти с умеренным ростом и при небольших объемах на фоне отсутствия сигналов с мировых бирж. В пятницу рынок закрылся в зеленой зоне уже третий день подряд. Рынок мог подняться и выше, если бы не невнятная динамика мировых котировок и невысокая активность участников рынка перед праздниками.