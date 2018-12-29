Прогноз валют на январь: доллар 70 и выше, евро 80 и выше

Прогнозы опрошенных АБН аналитиков отнюдь не оптимистичны. Они обещают колебания доллара около отметки в 70 рублей, курса евро — около отметки в 80 рублей. А в случае введения новых санкций и отсутствия интереса к рисковым активам — и выше.

Анна Кокорева, заместитель директора аналитического департамента Альпари»:

Новый год российский рубль встречает очередным падением. Пара доллар/рубль вплотную подошла к отметке в 70 рублей, а пара евро/рубль – к уровню 80 рублей. Если пары не обновят локальные максимумы до конца года, то они сделают это в начале января. Несмотря на праздники, Московская биржа будет проводить торги 3, 4 и 8 января: «тонкий» рынок, как правило, провоцирует большую волатильность и многие этим воспользуются, пытаясь увести пары еще выше. Таким образом, в первую неделю января могут быть краткосрочные всплески наверх, однако вряд ли пара доллар/рубль закрепится выше 70 рублей, а пара евро/рубль – выше 80 рублей.

В середине января курсы валют могут скорректироваться до уровней 68,0-68,5 рубля за доллар США и 78-79 рублей за евро. Мы рекомендуем гражданам не спешить с покупками иностранных товаров, авиабилетов и тех товаров и услуг, стоимость которых напрямую зависит от курса, так как ситуация стабилизируется. Тем более не стоит в панике по завышенному курсу покупать валюту, делать это уже поздно.

С января ЦБ РФ возобновляет покупку валюты для Минфина, это создаст давление на рубль, но умеренное. Нужно понимать, что объемы покупок зависят от цены на нефть, чем она ниже, тем меньше объемы. Таким образом, интервенции не будут масштабными, их способность ухудшить курс рубля будет минимальной.

В течение всего месяца влияние на рубль будут оказывать цены на нефть, которые останутся низкими до первых позитивных изменений на рынке, а именно – до начала сокращения предложения и восстановления спроса. В январе вряд ли мы увидим эти изменения, таким образом, цены на нефть – это еще один фактор, который в такой ситуации будет поддерживать слабый рубль.

Ну и, конечно, не забываем о санкциях: если разговоры о них пойдут в январе, то шанс вернуться к прежним отметкам рублевые пары потеряют надолго.

Анастасия Соснова, аналитик ИК «Фридом Финанс»:

В январе российская валюта, возможно, не получит шанса на укрепление. Даже если цены на нефть Brent приостановят падение и консолидируются в области $50-60 за баррель, как минимум два фактора будет оказывать давление на нее. Так, в январе ожидается рассмотрение американскими конгрессменами вопроса об антироссийских санкциях и принятие последних в том самом «адском варианте», предполагающем введение ограничений на расчеты ряда крупных российских госбанков в американской валюте и покупки нового российского госдолга.

Кроме того, с 15 января ЦБ собирается возобновить покупки валюты на внутреннем валютном рынке, что будет препятствовать укреплению рубля и в случае возникновения неблагоприятной ситуации оказывать дополнительное негативное влияние на нее.

Таким образом, прогнозируется, что рубль до введения санкций может сохранить колебания в узком диапазоне 69-70 рублей за 1$. В том случае, если санкции все же будут введены, не исключены спекулятивные движения к отметкам 72-73 за 1$. По евро между тем не предвидится никаких стремительных поворотов в ту или иную сторону. Евро, скорее всего, продолжит торговаться в области $1,14-1,15 в январе. На внутреннем рынке за евро, соответственно, в начале января будут давать 79-80 рублей. В дальнейшем с введением санкций курс также может протестировать уровни 84-85 рубля за евро.

Александр Купцикевич, аналитик FxPro:

Вопреки ожиданиям, рубль уверенно чувствовал себя в первой половине декабря, несмотря на обвал нефти и устрашающее поведение зарубежных фондовых рынков. Лишь во второй половине месяца российская валюта оказалась под давлением.

Объявление Банка России о возобновлении покупок валюты в середине января стало подтачивать рубль, несмотря на повышение ставки.

К тому же, после пресс-конференции Путина как будто щелкнул переключатель. Сравнительно жесткая и воинственная риторика повысила волатильность рубля, и его ослабление ускорилось.

К концу года медведи по рублю (те, кто ставит на снижение) получили реальный шанс довести курсы до психологически важных уровней 70 за доллар и 80 за евро.

В январе, на мой взгляд, разогнавшиеся валютные курсы способны продолжить свой рост. В центре внимания могут оказаться пиковые уровни сентября уходящего года, то есть отметки вблизи 70,5 рубля за доллар и 82,00 рубля за евро. Скорей всего, к ним рубль приведут уже в первые дни после праздников. А дальше многое будет зависеть от настроений на глобальных рынках.

Разворот в сторону спроса на рисковые активы и рост цен на нефть способен вдохновить покупателей рубля, оставив его до конца месяца вблизи уровней 70 и 80, соответственно.

Если же ситуация пойдет по не столь благополучному сценарию, что более вероятно, вполне рынок вполне может нацелиться на 75 за доллар и 87 за евро.