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30.12.18 / 19:37 Новости / Петербург и Ленобласть

Синоптики пообещали Петербургу «минус» в последний день года

И без снега

Фото АБН

В последний день 2018 года температура воздуха в Петербурге будет колебаться от -7 до -9 градусов. Такие данные в воскресенье приводятся на сайте Северо-Западного УГМС.

По прогнозу синоптиков, на дорогах будет сильная гололедица. При этом снегопадов не ожидается, а ветер – слабый и умеренный к вечеру.

Ранее главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал о погоде в новогоднюю ночь. По его словам, столбик термометра опустится до -7 градусов. При этом снега в ночь на 1 января не ожидается. В начале же 2019 года похолодает — ночью температура воздуха будет опускаться до -13…-15 градусов, предупредил Колесов.

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