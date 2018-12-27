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27.12.18 / 14:45 Новости / Петербург и Ленобласть

Колесов пообещал до -7 градусов в новогоднюю ночь в Петербурге

Осадки не ожидаются

Концепт украшения улиц Петербурга

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов пообещал до -7 градусов по Цельсию в новогоднюю ночь. Такой прогноз он представил в четверг на пресс-конференции, передает корреспондент АБН.

В ночь на 1 января температура воздуха составит от -5 до -7 градусов, заявил Колесов. Он отметил, что ночью осадки не ожидаются. Снег пойдет днем 1 января: «приличный, умеренный».

В начале нового года ожидается похолодание и морозы. В частности, в ночи 1-5 января температура воздуха составит -13…-15 градусов.

Колесов сообщил, что 5-6 января в Петербург придет циклон. Он принесет теплую воздушную массу. Синоптик ожидает оттепель до 0 градусов. Осадки буду, скорее всего, в виде снега, заявил главный синоптик. По его словам, очередное похолодание ждет петербуржцев к крещению. Стоит ждать «серьезные крещенские морозы», уточнил Колесов.

Напомним, ранее Колесов сообщил, что прошедший декабрь был «хороший». Он уточнил, что последний раз такой декабрь был в 2012 году. После этого снега в Петербурге в первый зимний месяц было мало. В настоящий момент «снег заметно украсил город», добавил Колесов.

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