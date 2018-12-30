Смольный: Долги по зарплате перед работниками и субподрядчиками «Метростроя» полностью погашены Ранее сообщалось, что в качестве зарплат было перечислено 245 млн рублей

В настоящее время задолженность по заработной плате перед сотрудниками и субподрядчиками ОАО «Метрострой» полностью погашена. Об этом в воскресенье сообщили в комитете по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) Петербурга.

Накануне «Метрострою» перечислили порядка 524 млн рублей, уточнили в ведомстве. Из них 245 млн рублей перечислили в качестве зарплаты работникам ОАО «Метрострой», ООО «Метроподземстрой», ЗАО «Управление – 15 Метрострой», ЗАО «Семнадцатое управление Метрострой», СМУ – 9, СМУ –11, СМУ – 10, а также ЗАО «Тоннельный Отряд – 3» и Горно-строительного управления.

Ранее о выплате зарплат работникам субподрядчиков «Метростроя» сообщили в городской прокуратуре. В ведомстве отмечали, что это удалось сделать при участии Смольного, региональных управлений ФНС и ФССП и других госорганов. О каких именно компаниях идет речь, в прокуратуре не уточнили.