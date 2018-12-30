Метростроителям выплатили 245 млн рублей долгов по зарплате При участии Смольного, управлений ФНС и ФССП

Накануне работникам субподрядчиков ОАО «Метрострой» выплатили порядка 245 млн рублей задолженности по зарплате. Об этом сообщает прокуратура Петербурга.

В ведомстве отметили, что это удалось сделать при участии Смольного, региональных управлений ФНС и ФССП и других госорганов. Вопрос погашения задолженности – на особом контроле прокуратуры.

Напомним, ранее на этой неделе сотрудники «СМУ-11 Метрострой» объявили голодовку из-за невыплаты зарплаты. Также они отказались выходить из шахты, пока работодатель не погасит долг. После этого суд разблокировал счета «Метростроя», чтобы компания смогла рассчитаться с рабочими. Ранее также стало известно, что «СМУ-11» уволит более 300 человек в начале 2019 года.