Нефть дешевеет в ходе первых торгов года Brent - $53,39 за баррель; WTI - $45,04 за баррель

В среду, 2 января, нефть слабо дешевеет в ходе торгов. Об этом свидетельствуют данные Межконтинентальной биржи ICE.

По фиксингу на 15:35 по московскому времени, стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent опустилась на 0,768% и составляет $53,39 за баррель. Бочка WTI с поставкой в феврале подешевела к этому времени на 0,821% — до $45,04.

Bloomberg отмечает, что в начале 2019 года «нефтяные» цены снижаются на фоне замедления китайской экономики, означающего сокращение спроса на топливо с ее стороны. Кроме того, рынок опасается мирового перепроизводства из-за роста добычи в США. Несмотря на рост цен на нефть в конце декабря, по итогам года Brent и WTI потеряли примерно по 20%, добавляет агентство.