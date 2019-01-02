Беглов поручил решить вопрос со стоянкой лодок на набережной Карповки Новая стоянка должна быть социальной

Временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов поручил вице-губернатору Олегу Маркову и главе администрации Петроградского района Ивану Громову решить вопрос со стоянкой лодок на набережной Карповки. Об этом он заявил во время обхода Петроградского района в среду.

Беглов отметил, что владельцы судов должны иметь возможность разместить их в другом месте. «При этом стоянка должна быть социальной, потому что ею будут пользоваться, возможно, и люди небольшого достатка», — подчеркнул он.

Добавим, в 2019 году запланировано начало реконструкции набережной реки Карповки. Речь идет об участке от улицы Чапаева до Первого медицинского университета. Предполагается, что к сентябрю там появится пешеходная зона, велодорожки, площадки для отдыха и для маломобильных групп населения. Полностью завершить благоустройство набережной планируется к 2022 году.