«Ласточка» сломалась на пути из Петербурга в Маткаселькя Задержка составила три часа

«Ласточка» сломалась на пути из Петербурга в Маткаселькя. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги.

Остановка электропоезда по техническим причинам произошла в 7:25 часов. На место отправили резервный состав. Задержка поезда составила около тех часов, отметили в ОЖД.

Добавим, в декабре «Ласточки» начали ходить между Петербургом и парком Рускеала. Поезда запустили 22 декабря. Тогда сообщили об открытии направлений в Сортавалу и Маткаселькя.