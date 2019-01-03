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03.01.19 / 17:19 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

«Ласточка» сломалась на пути из Петербурга в Маткаселькя

Задержка составила три часа

«Ласточка» сломалась на пути из Петербурга в Маткаселькя. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги.

Остановка электропоезда по техническим причинам произошла в 7:25 часов. На место отправили резервный состав. Задержка поезда составила около тех часов, отметили в ОЖД.

Добавим, в декабре «Ласточки» начали ходить между Петербургом и парком Рускеала. Поезда запустили 22 декабря. Тогда сообщили об открытии направлений в Сортавалу и Маткаселькя.

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