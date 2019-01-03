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03.01.19 / 13:40 Новости / Общество / Россия и мир

Полиция Перми провела обыск у активиста из команды Навального

Изъяли технику

Полиция Перми провела обыск у активиста из команды оппозиционного политика Алексея Навального. Об этом в четверг сообщили активисты местного штаба движения.

Они заявили, что обыски прошли у Александра Шабарчина. Сотрудники правоохранительных органов изъяли у него технику, а самого активиста задержали. В настоящий момент Шабарчин находится в главном следственном управлении, уточнили активисты.

По информации 59.RU, обыски прошли еще у одного активиста движения. В этот момент его не было дома. В Полиции Перми изданию сообщили, что у них нет данных о задержании Шабарчина.


Отметим, Шабарчин провел акцию в ноябре прошлого года. Активист поместил манекен президента России Владимира Путина на площади у ЦУМа. Шабарчин прикрепил на манекен надпись: «Военный преступник Пыня». Также в ноябре прошли обыски у активистов штаба Навального в Красноярске.

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