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04.01.19 / 13:17 Новости / Петербург и Ленобласть

Беглов провел объезд Адмиралтейского района Петербурга

Осмотрел школу

Фото АБН

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов провел объезд Адмиралтейского района. Об этом в пятницу сообщил руководитель пресс-службы главы города Андрей Кибитов.

Беглов проверил объекты строительства и капитального ремонта. В частности, он осмотрел школу №255. В настоящий момент в ней идет капитальный ремонт. Врио губернатора поручил закончить все работы к сентябрю текущего года.

Отметим, ранее Беглов провел объезд Петроградского района. Он также посетил объекты капитального ремонта. В частности, глава города ознакомился с ходом реставрации деревянной дачи купца В.Ф.Громова.

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