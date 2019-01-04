Беглов провел объезд Адмиралтейского района Петербурга

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов провел объезд Адмиралтейского района. Об этом в пятницу сообщил руководитель пресс-службы главы города Андрей Кибитов.
Беглов проверил объекты строительства и капитального ремонта. В частности, он осмотрел школу №255. В настоящий момент в ней идет капитальный ремонт. Врио губернатора поручил закончить все работы к сентябрю текущего года.
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A.Беглов осматривает объекты строительства и капитального ремонта Адмиралтейского района. Первой точкой объезда стала школа N 255. Ее капитальный ремонт подходит к завершению. А.Беглов дал жёсткое поручение закончить все работы в этом году, чтобы 1 сентября 2019 года школа приняла учеников.
Отметим, ранее Беглов провел объезд Петроградского района. Он также посетил объекты капитального ремонта. В частности, глава города ознакомился с ходом реставрации деревянной дачи купца В.Ф.Громова.
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