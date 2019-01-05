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05.01.19 / 12:03 Новости / Россия и мир / Экономика

«Альпари»: Миру угрожает финансовый кризис

И распад на несколько валютных зон

Мировой финансовой системе угрожает кризис уровня 2008 года. Об этом в субботу сообщил директор аналитического департамента «Альпари» Александр Разуваев.

По словам экономиста, «пузырь» на биржах США лопнет, и начнется спад мировой экономики, передает ИА REGNUM. В результате кризиса современный долларовый мир может распасться на несколько валютных зон. Кроме того, западные страны потеряют лидерство в глобальной экономике. Их место займет Китай, отметил экономист.

В целом, 2019 год будет «намного сложнее», чем предыдущий, отметил Разуваев. Он считает, что глобальный конфликт останавливает только наличие ядерного оружия у сторон. При этом в мире уже идут торговые войны.

Отметим, в конце декабря 2018 года стало известно, что после финансового кризиса 2008 года и связанных с этим поисков работы снизится продолжительность жизни поколений Х и Y. Такие выводы сделали ученые из университета Дюка. Исследование основано на данных центров по контролю и профилактике заболеваний США с 1990 по 2016 годы.

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